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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн ответил на вопрос о решении не вызывать Горецку в сборную Германии

20 Марта 2024 • 21:38 Комментировать
Франция
...
Германия
23.03 23:00

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал выбор состава на мартовские товарищеские матчи.

В список приглашённых на нынешний сбор не попал полузащитник «Баварии» Леон Горецка, что удивило многих. Журналисты задали рулевому соответствующий вопрос, спросив также об отсутствии игроков дортмундской «Боруссии».

«До конца текущего розыгрыша Бундеслиги остаётся много матчей, так что дверь в сборную по-прежнему ни для кого не закрыта», – заявил на пресс-конференции Нагельсманн.

23 марта сборная Германии сыграет против соперников из Франции, а спустя три дня встретится со сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Сборная Германии Леон Горецка Юлиан Нагельсманн ещё теги

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