Недавно стало известно о том, что пост главного тренера середняка Бундеслиги «Фрайбурга» летом покинет Кристиан Штрайх. Немецкий специалист возглавляет эту команду вот уже 13 лет – с 2011 года.

По информации Kicker.de, в немецком клубе нашли того, кто сменит уже ставшего легендарным во Фрайбурге специалиста. Это Юлиан Шустер, 38-летний молодой тренер, который посвятил последние 10 лет карьеры «Фрайбургу». Выступал он за клуб с 2008 по 2018 годы, а затем повесил бутсы на гвоздь.

Отмечается, что это будет дебютная тренерская должность Шустера. Официально сменщика Штрайха объявят 21 или 22 марта.