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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сообщила о травме защитника

20 Марта 2024 • 17:40 Комментировать

В лазарет «Баварии» угодил защитник Саша Боэ. 23-летний футболист получил травму во время тренировки в среду. Обследование выявило у Боэ разрыв мышечного пучка в задней поверхности левого бедра.

Точные сроки восстановления Боэ «Бавария» не называет. При этом в пресс-релизе отмечается, что в ближайшие недели футболист не сыграет.

Саша Боэ перебрался в «Баварию» из «Галатасарая» в зимнее трансферное окно. С тех пор француз провёл два матча.

«Бавария» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Саша Боэ
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