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«Реал» или «Бавария»: Дэвис выбрал, где хочет играть

20 Марта 2024 • 15:16 Комментировать

«Бавария» оказывает давление на защитника Альфонсо Дэвиса, желая продлить контракт с ним. Тем не менее, 23-летний канадский футболист полон решимости сменить клубную прописку и примерить на себе футболку «Реала». Об этом на своих станицах рассказывает издание AS.

Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. В теории мюнхенцы могут сохранить игрока ещё на один сезон, но тогда они наверняка потеряют его бесплатно. Такой сценарий в клубе Бундеслиги не рассматривают. Дэвис надеется, что клубы достигнут соглашения о трансфере ближайшим летом.

Портал Transfermarkt оценивает Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро.

«Бавария» сделала предложение Дэвису – раскрыта сумма зарплаты

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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