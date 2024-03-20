В «Баварии» ответили на вопрос о поиске замены Тухелю

Макс Эберль, спортивный директор мюнхенской «Баварии», высказался о поиске нового главного тренера команды. Нынешний наставник Томас Тухель покинет клуб по завершении текущего сезона.
«Работа ведется. Но пока не было принято никакого решения. Мне нравится собирать вместе части головоломки с формированием состава и «внутренней кухней» - я имею в виду продление контрактом с имеющимися игроками команды», - передает слова Эберля Bayern & Germany.
По итогам 26 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на десять очков. В Лиге чемпионов команда вышла в ¼ финала.
Бан пользователя