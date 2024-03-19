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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гримальдо: «У меня были очень хорошие тренеры, но Хаби – нечто особенное»

19 Марта 2024 • 23:53 Комментировать

Один из ключевых игроков леверкузенского «Байера», левый защитник Алехандро Гримальдо восхитился главным тренером своей команды – Хаби Алонсо. Под руководством баска «фармацевты» на всех парах летят к чемпионству в Бундеслиге, опережая «Баварию» со второго места на 10 очков.

«На протяжении всей моей карьеры у меня были очень хорошие тренеры как в «Барселоне», так и в «Бенфике». Но Хаби – это нечто особенное. Таких тренеров, как он, в мире футбола не так много», - приводит слова Гримальдо Bild.

Гримальдо 28 лет, он стал игроком «Байера» не так давно, прошлым летом. Испанец в текущем сезоне оформил 11 голов и 15 ассистов во всех турнирах – статистика, которая не снилась и многим нападающим.

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