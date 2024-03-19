«Бавария» сделала предложение Дэвису – раскрыта сумма зарплаты

Защитника Альфонсо Дэвиса слухи давно связывают с «Реалом». Впрочем, «Бавария» надеется сохранить канадца в своих рядах. Как сообщают немецкие СМИ – Sky и Sport Bild – мюнхенцы предложили Дэвису новый контракт на срок до конца сезона 2028/2029. «Бавария» предлагает 23-летнему футболисту около 11-13 миллионов в год зарплаты до уплаты налогов, а также бонусы.

Отмечается, что «Бавария» не хочет увеличивать это предложение. Клуб не согласится платить Дэвису 20 миллионов евро за сезон до уплаты налогов – именно такую сумму требовала сторона игрока.

Если Альфонсо Дэвис не примет предложение, его продадут в летнее трансферное окно.