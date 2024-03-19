Фергюсон: Надеюсь, чемпионат Германии выиграет не «Бавария»

Во вторник «Айнтрахт» объявил о том, что сэр Алекс Фергюсон стал пожизненным членом клуба. В интервью для сайта «орлов» шотландец высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге. По словам Фергюсона, ему хочется, чтобы чемпионом Германии стала не «Бавария», а другая команда.

«Я всегда надеюсь, что победит аутсайдер. Фанаты «Баварии, возможно, видят это по-другому, но, как и все нейтральные болельщики в Германии, я очень надеюсь, что кто-то другой выиграет чемпионат», - сказал Фергюсон.

В сезоне 2023/2024 хорошие шансы выиграть чемпионат Германии имеет «Байер». На текущий момент леверкузенцы на десять очков опережают вторую «Баварию» в таблице.