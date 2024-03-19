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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фергюсон: Надеюсь, чемпионат Германии выиграет не «Бавария»

19 Марта 2024 • 16:28 Комментировать

Во вторник «Айнтрахт» объявил о том, что сэр Алекс Фергюсон стал пожизненным членом клуба. В интервью для сайта «орлов» шотландец высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге. По словам Фергюсона, ему хочется, чтобы чемпионом Германии стала не «Бавария», а другая команда.

«Я всегда надеюсь, что победит аутсайдер. Фанаты «Баварии, возможно, видят это по-другому, но, как и все нейтральные болельщики в Германии, я очень надеюсь, что кто-то другой выиграет чемпионат», - сказал Фергюсон.

В сезоне 2023/2024 хорошие шансы выиграть чемпионат Германии имеет «Байер». На текущий момент леверкузенцы на десять очков опережают вторую «Баварию» в таблице.

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Алекс Фергюсон Бавария Айнтрахт Франкфурт ещё теги
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