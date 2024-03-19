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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс: «Уверен, что Нойер будет основным на Евро-2024»

19 Марта 2024 • 15:33 Комментировать (1)

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился ожиданиями насчёт того, кто будет основным голкипером сборной Германии на чемпионате Европы.

«Уверен, что Нойер будет основным вратарём сборной на Евро-2024. У меня нет в этом сомнений. Павлович? Очень жаль, что он не сможет принять участие в ближайших матчах. Александр находится в хорошей форме. Тем не менее, ему всего 19 лет, поэтому я не беспокоюсь насчёт него», – сказал Хёнесс в интервью журналисту Максимилиану Коху.

Напомним, Нойер не играл за сборную Германии с чемпионата Европы 2022 года. Мануэль длительное время восстанавливался после перелома ноги. При отсутствии Нойера основным вратарём «бундестим» был Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

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Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Ули Хенесс ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
19 Марта 2024 в 15:53
нет тер штеген хорош
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