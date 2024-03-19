Хёнесс: «Уверен, что Нойер будет основным на Евро-2024»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился ожиданиями насчёт того, кто будет основным голкипером сборной Германии на чемпионате Европы.

«Уверен, что Нойер будет основным вратарём сборной на Евро-2024. У меня нет в этом сомнений. Павлович? Очень жаль, что он не сможет принять участие в ближайших матчах. Александр находится в хорошей форме. Тем не менее, ему всего 19 лет, поэтому я не беспокоюсь насчёт него», – сказал Хёнесс в интервью журналисту Максимилиану Коху.

Напомним, Нойер не играл за сборную Германии с чемпионата Европы 2022 года. Мануэль длительное время восстанавливался после перелома ноги. При отсутствии Нойера основным вратарём «бундестим» был Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».