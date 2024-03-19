Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон стал пожизненным членом «Айнтрахта». Информация размещена на официальном сайте немецкого клуба. В публикации отмечается, что между Фергюсоном и «Айнтрахтом» «много точек соприкосновения».

Алекс Фергюсон ушёл на пенсию по завершению сезона 2012/2013. Именно в том сезоне «Манчестер Юнайтед» в последний раз выигрывал чемпионский титул Английской премьер-лиги.

На текущий момент «Айнтрахт» располагается на шестой позиции турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч «орлы» проведут в субботу, 30 марта, - против берлинского «Униона» на своём поле.