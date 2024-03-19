Хуммельс хочет завершить карьеру

35-летний защитник Матс Хуммельс задумался о завершении игровой карьеры. Об этом стало известно журналистам Bild.

У опытного футболиста истекает контракт с дортмундской «Боруссией» по завершении нынешнего сезона. В связи с этим Матс подумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Ситуация в команде также способствует уходу ветерана. Вместо Хуммельса в последнее время в стартовом составе «Боруссии» выходят Никлас Зюле и Нико Шлоттербек.

Матс вернулся в Дортмунд из мюнхенской «Баварии» в 2019 году. В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник сыграл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.