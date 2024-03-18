«Боруссии» и «РБ Лейпцигу» интересен игрок «Ювентуса»

Полузащитник Уэстон Маккенни может покинуть «Ювентус» ближайшим летом. Действующий контракт американца рассчитан до середины 2025 года, и если он не будет продлён, то «старой синьоре» будет разумно продать игрока в межсезонье, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Как сообщает портал Goal, интерес к 25-летнему Маккенни проявляют клубы из Германии – дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

Стоит сказать, что ранее Уэстона Маккенни слухи связывали с клубами Английской премьер-лиги, в частности с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/2024 Маккенни повёл 28 матчей, в которых отдал девять голевых передач.