Терзич: «Боруссия» одержала уверенную победу»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с журналистами после победного матча с франкфуртским «Айнтрахтом». «Шмели» выиграли со счетом 3:1.
«Нам нужно было идти вперед и не подпускать соперника к своим владениям. В этом матче все получилось. Команда провела хороший матч, особенно первый тайм. «Боруссия» одержала уверенную победу», - передает слова специалиста пресс-служба Бундеслиги.
После 26 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 50 баллов. Дортмундская команда располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги.
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