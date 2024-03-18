Хаби Алонсо оценил победу «Байера»

В рамках 26-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на выезде встречался с «Фрайбургом». «Фармацевты» отпраздновали победу со счетом 3:2. Об этом результате высказался главный тренер команды Хаби Алонсо.

«Команда могла решить исход матча намного раньше, но я не виню игроков. Здесь всегда тяжело играть. Если говорить в целом, то я доволен нашим выступлением», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба Бундеслиги.

После 26 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 70 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Алонсо опережают идущую второй «Баварию» на десять очков.