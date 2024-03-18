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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» нацелился на третьего игрока «Баварии»

18 Марта 2024 • 09:12 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи может сменить чемпионат Германии на итальянскую Серию А. По информации журналистов Corriere dello Sport, интерес к футболисту проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» хочет подписать игрока грядущим летом.

Ранее в прессе появилась информация, что два игрока «Баварии» попал в шорт-лист трансферных желаний итальянского клуба. Речь идет о полузащитниках Леоне Горецке и Лерое Сане.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 26-летний марокканец провел 14 поединков за «Баварию». Мазрауи отметился тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.

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