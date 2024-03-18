​«Байер» установил новый клубный рекорд, одержав 22 победы в сезоне

В немецком чемпионате состоялись матчи 26-го тура, леверкузенский «Байер», семимильными шагами идущий к первому в истории клуба чемпионскому титулу, продолжает переписывать книгу клубных рекордов.

Обыграв «Фрайбург» в гостевом и непростом поединке, подопечные Хаби Алонсо выиграли в 22-й раз в нынешнем сезоне - при прошедших двадцати шести турах, напомним. Это стало новым клубным рекордом по количеству побед - доселе «Байер» в лучшем случае выигрывал 21 матч за сезон Бундеслиги, который почти всю свою историю состоит из 34 туров.

В следующем туре «Байеру» предстоит принять дома «Хоффенхайм».