Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над конкурентами из «Айнтрахта»

Ведущая борьбу за место в топ-4 Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала набравший ход «Айнтрахт». В дебюте Омар Мармуш по центру умчался к воротам и нанес удар, голкипер парировал ногой, но Марио Гётце успешно добил. Тут же Никлас Фюллькруг ударом головой едва не отыграл перевес противника, но защитник на ленточке спас свою команду. Дониэлл Мален справа проник в штрафную и от лицевой линии прострелил вдоль рамки, и дальнюю штангу замкнул Карим Адейеми. 1:1 к перерыву.

Мармуш с подбора атаковал с линии штрафной, и голкипер выбил мяч из-под перекладины. На 81-й минуте «шмели» вырвали победу. Навес со штрафного на ближнюю штангу, и Матс Хуммельс в падении бил головой - 2:1. Перед финальным свистком Эмре Джан поставил точку с 11-метрового.

3:1, «Боруссия» снова четвертая, противник - шестой.