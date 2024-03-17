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Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над конкурентами из «Айнтрахта»

17 Марта 2024 • 21:32 Комментировать
Боруссия Д
3:1
Айнтрахт Фр
окончен

Ведущая борьбу за место в топ-4 Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала набравший ход «Айнтрахт». В дебюте Омар Мармуш по центру умчался к воротам и нанес удар, голкипер парировал ногой, но Марио Гётце успешно добил. Тут же Никлас Фюллькруг ударом головой едва не отыграл перевес противника, но защитник на ленточке спас свою команду. Дониэлл Мален справа проник в штрафную и от лицевой линии прострелил вдоль рамки, и дальнюю штангу замкнул Карим Адейеми. 1:1 к перерыву.

Мармуш с подбора атаковал с линии штрафной, и голкипер выбил мяч из-под перекладины. На 81-й минуте «шмели» вырвали победу. Навес со штрафного на ближнюю штангу, и Матс Хуммельс в падении бил головой - 2:1. Перед финальным свистком Эмре Джан поставил точку с 11-метрового.

3:1, «Боруссия» снова четвертая, противник - шестой.

Протокол игры  
Боруссия Д3:1Айнтрахт Фр
  13'Гётце Марио (0:1)
(1:1) Адейеми Карим33'  
(2:1) Хуммельс Матс81'  
(3:1) Джан Эмре90'  
Майер Александер IIВольф МариусХуммельс МатсШлоттербек НикоМатсен Ян 85' (Эзкан Салих ( 85') Брандт Юлиан 85' (Бенсебаини Рами ( 85') Джан Эмре  87'Ройс Марко 65' (Байно-Гиттенс Джейми ( 65') Мален ДониэллФюллькруг Никлас 74' (Мукоко Юссуфа ( 74') Адейеми Карим 65' (Нмеча Феликс ( 65')
Запасные: Дюранвилль ЮлиенЛотка МарсельСанчо ДжедонЗюле Никлас
Трапп КевинТута 90' (Хасебе Макото ( 90') Кох Робин  90'Пачо ВильямЭбимбе Эрик 67' (Шаиби Фарес ( 67') Нкунку НильсСхири Эльес 90' (Чендлер Тимоти ( 90') Ларссон ХугоГётце Марио 74' (Экитике Уго ( 74') Кнауфф Ансгар 74' (Бута ( 74'  80') Мармуш Омар
Запасные: Граль ЙенсМакс ФилиппКоллинс НнамдиВан де Бек Донни
17 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт

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