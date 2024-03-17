Невероятный «Байер» продлил серию – команда до сих пор не проигрывала в этом сезоне

В воскресенье вечером «Байер» отпраздновал гостевую победу над «Фрайбургом» в календарном матче чемпионата Германии – 3:2. Таким образом, команда Хаби Алонсо восстановила десятиочковый отрыв от второй «Баварии» в турнирной таблице Бундеслиги.

Попутно «Байер» продлил невероятную серию – команда до сих пор не проиграла ни одного матча в сезоне 2023/2024. В рамках этой серии 33 матча «фармацевты» выиграли, а ещё 5 матчей завершились вничью.

Следующий матч чемпионата Германии «Байер» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Хоффенхайма» на своём поле.