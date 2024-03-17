«Фрайбург» забил дважды, но не прервал победный ход «Байера»

В 26-м туре чемпионата Германии «Байер» сделал ещё один шаг к чемпионству по итогам встречи с «Фрайбургом». Уже на первых секундах Алехандро Гримальдо сыграл на Флориана Вирца, который с левого края штрафной поразил дальний угол - 0:1. Быстрый ответ от Рицу Доана, удар с правого края штрафной в ближнюю часть ворот стал сюрпризом для голкипера - 1:1. Голкипер хозяев прервал навес на Гримальдо, Патрик Шик с подбора пробил во вратаря, а Адам Гложек был точен - 1:2. Эсекиэль Паласиос обокрал защитника и с левого угла вратарской попал в кипера.

Второй тайм начался с прострела Жереми Фримпонга, Шик сходу пробил в штангу, мяч отскочил в другую стойку и срикошетил в сетку - 1:3. Янник Кайтель получил мяч у левого угла вратарской и со второй попытки отправил его в цель - 2:3. Угловой, навес Гримальдо, и Вирц пробил в штангу.

Седьмая подряд победа «Байера» позволяет леверкузенцам сохранять 10-очковый отрыв от «Баварии». Соперник - девятый.