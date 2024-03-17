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«Фрайбург» забил дважды, но не прервал победный ход «Байера»

17 Марта 2024 • 19:23 Комментировать
Фрайбург
2:3
Байер Л

В 26-м туре чемпионата Германии «Байер» сделал ещё один шаг к чемпионству по итогам встречи с «Фрайбургом». Уже на первых секундах Алехандро Гримальдо сыграл на Флориана Вирца, который с левого края штрафной поразил дальний угол - 0:1. Быстрый ответ от Рицу Доана, удар с правого края штрафной в ближнюю часть ворот стал сюрпризом для голкипера - 1:1. Голкипер хозяев прервал навес на Гримальдо, Патрик Шик с подбора пробил во вратаря, а Адам Гложек был точен - 1:2. Эсекиэль Паласиос обокрал защитника и с левого угла вратарской попал в кипера.

Второй тайм начался с прострела Жереми Фримпонга, Шик сходу пробил в штангу, мяч отскочил в другую стойку и срикошетил в сетку - 1:3. Янник Кайтель получил мяч у левого угла вратарской и со второй попытки отправил его в цель - 2:3. Угловой, навес Гримальдо, и Вирц пробил в штангу.

Седьмая подряд победа «Байера» позволяет леверкузенцам сохранять 10-очковый отрыв от «Баварии». Соперник - девятый.

Протокол игры  
Фрайбург2:3Байер Л
  2'Вирц Флориан (0:1)
(1:1) Доан Рицу10'  
  40'Гложек Адам (1:2)
  53'Шик Патрик (1:3)
(2:3) Кайтель Янник79'  
Атуболу НоаСильдиллия КилианнГинтер Маттиас 62' (Грегорич Михаэль ( 62') Гульде МануэльГюнтер КристианХёфлер Николас  72'Доан РицуХёлер Лукас 76' (Кайтель Янник ( 76') Рохль Мерлин 76' (Филипп Максимилиан ( 76') Грифо Винченцо 61' (Муслия Флоран ( 61') Шаллаи Роланд 62' (Линхарт Филипп ( 62')
Запасные: Мюллер ФлорианКюблер ЛукасАдаму ЧуквубикеМакенго Жорди
Градецки ЛукашСтанишич ЙосипТа ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми 83' (Телла Нейтан ( 83') Гримальдо АлехандроПаласиос Эсекиэль 89' (Тапсоба Эдмон ( 89') Джака ГранитГложек Адам 83' (Андрих Роберт ( 83') Вирц ФлорианШик Патрик 76' (Адли Амин ( 76')
Запасные: Иглесиас БорхаПуэрта ГуставоМбамба НоаКоварж МатейКоссуну Одилон
17 марта. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Байер

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