«Вольфсбург» объявил о назначении нового главного тренера. Как и ожидалось, команду принял Ральф Хазенхюттль. 56-летний австриец подписал долгосрочный контракт, точные сроки «волки» не раскрывают. В понедельник Хазенхюттль будет представлен, а уже во вторник он проведёт первую тренировку.

Хазенхюттль находился без тренерской работы почти полтора года – в ноябре 2022-го он покинул пост рулевого «Саутгемптона». Ранее Ральф хорошо показывал себя у руля «РБ Лейпцига».

На текущий момент «Вольфсбург» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч Бундеслиги команда проведёт в субботу, 30 марта, - против «Вердера».