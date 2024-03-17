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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» назвал имя нового тренера официально

17 Марта 2024 • 19:03 Комментировать

«Вольфсбург» объявил о назначении нового главного тренера. Как и ожидалось, команду принял Ральф Хазенхюттль. 56-летний австриец подписал долгосрочный контракт, точные сроки «волки» не раскрывают. В понедельник Хазенхюттль будет представлен, а уже во вторник он проведёт первую тренировку.

Хазенхюттль находился без тренерской работы почти полтора года – в ноябре 2022-го он покинул пост рулевого «Саутгемптона». Ранее Ральф хорошо показывал себя у руля «РБ Лейпцига».

На текущий момент «Вольфсбург» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч Бундеслиги команда проведёт в субботу, 30 марта, - против «Вердера».

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Ральф Хазенхюттль
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