«Боруссия» назвала стартовый состав на игру с «Айнтрахтом»

В воскресенье, 17 марта, дортмундская «Боруссия» встретится на своём поле с «Айнтрахтом» в рамках матча 26-го тура чемпионата Германии.

Пресс-служба «шмелей» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут появятся на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Боруссии»: Майер (вр), Шлоттербек, Ройс, Фюллькруг, Хуммельс, Вольф, Брандт, Матсен, Джан (к), Адейеми.

Встреча между «Боруссией» и «Айнтрахтом» должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая пройдет на спортивном портале LiveResult.