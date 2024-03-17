Бундеслига шокировала фанатов комментарием о травме Кейна

В одной из социальных сетей пресс-служба Бундеслиги сделала публикацию о травме форварда «Баварии» Гарри Кейна. В подписи к фотографии Бундеслига пожелала игроку скорейшего выздоровления.

В комментариях отметился недоброжелательный фанат «Арсенала».

«Надеюсь, травма серьёзная (здесь фанат «Арсенала») – написал болельщик.

«Респект», - таким оказался шокирующий ответ Бундеслиги фанату.

Очевидно, что человек из пресс-службы Бундеслиги прочитал комментарий немного не так. Но футбольные фанаты сразу же раскритиковали лигу за такое сообщение.

Напомним, что «Бавария» в субботу разгромила «Дармштадт» со счётом 5:2.

«Бавария» сделала заявление по Кейну