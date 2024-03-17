«Бавария» рассказала о травмах Геррейру и Павловича

В воскресенье «Бавария» сообщила о том, что Гарри Кейн отправился в расположение сборной Англии, несмотря на травму лодыжки. Также мюнхенский клуб поведал о состоянии других игроков – Рафаэла Геррейру и Александра Павловича.

У Геррейру был выявлен небольшой разрыв мышечного волокна в левом бедре. Португалец не отправится в расположение своей национальной команды и будет работать над восстановлением в клубе.

Что касается Павловича, то у него диагностировали лёгкую травму головы. Он сможет выступить за сборную Германии в марте.

Напомним, что «Бавария» в субботу разгромила «Дармштадт» на выезде со счётом 5:2.