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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» рассказала о травмах Геррейру и Павловича

17 Марта 2024 • 17:20 Комментировать (1)

В воскресенье «Бавария» сообщила о том, что Гарри Кейн отправился в расположение сборной Англии, несмотря на травму лодыжки. Также мюнхенский клуб поведал о состоянии других игроков – Рафаэла Геррейру и Александра Павловича.

У Геррейру был выявлен небольшой разрыв мышечного волокна в левом бедре. Португалец не отправится в расположение своей национальной команды и будет работать над восстановлением в клубе.

Что касается Павловича, то у него диагностировали лёгкую травму головы. Он сможет выступить за сборную Германии в марте.

Напомним, что «Бавария» в субботу разгромила «Дармштадт» на выезде со счётом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Рафаэл Геррейру Александр Павлович ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
17 Марта 2024 в 17:26
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