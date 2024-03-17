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«Бавария» сделала заявление по Кейну

17 Марта 2024 • 16:56 Комментировать

«Бавария» посредством своего официального сайта сделала заявление по нападающему Гарри Кейну. Как известно, в субботнем матче против «Дармштадта» англичанин получил повреждение, столкнувшись со штангой.

«Кейн получил травму левой лодыжки. Тем не менее нападающий отправился в расположение сборной Англии и находится там на лечении у врачей при тесном контакте с медицинским отделом «Баварии», - говорится в заявлении мюнхенского гранда.

В этом месяце сборная Англии проведёт товарищеские матчи против Бразилии (23 марта) и Бельгии (26 марта). Летом команда Гарета Саутгейта выступит на Евро-2024.

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Бавария Сборная Англии Гарри Кейн ещё теги
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