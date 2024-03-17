«Я сфолил головой против колена»: Мюллер включил иронию

В субботу «Бавария» разгромила на выезде «Дармштадт» со счётом 5:2. В одном из эпизодов нападающий Томас Мюллер получил удар коленом по голове в чужой штрафной площади, но нарушения правил зафиксировано не было.

Мюллер включил иронию и в публикации в социальных сетях зашифровал в хэштегах такой текст: «Сегодня я сфолил головой против колена».

Обыграв «Дармштадт», «Бавария» сократила отставание от лидирующего «Байер» до семи очков. Впрочем, команда Хаби Алонсо свой матч тура ещё не провела.

Следующий матч «Бавария» проведёт в субботу, 30 марта, - против дортмундской «Боруссии» на своём поле.