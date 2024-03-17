Хазенхюттль может возглавить немецкий клуб

Сегодня, 17 марта, было объявлено об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера немецкого «Вольфсбурга». Боссы клуба уже приступили к поиску нового наставника.

Согласно информации Sport.Sky.de, в поле зрения «волков» попал австрийский специалист Ральф Хазенхюттль. Стороны вступили в переговорный процесс.

56-летний австрийский тренер сейчас находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Хазенхюттля был английский «Саутгемптон».

«Вольфсбург» неудачно выступает в текущем сезоне Бундеслиги. Команда набрала 25 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.