«Барселона» хочет переманить полузащитника «Баварии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса может вернуться в испанский чемпионат, где выступал за «Гранаду» до переезда в Германию. Об этом информируют журналисты Sport.es.

Согласно данным источника, в подписании 22-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят переманить игрока, испытывающего проблемы с адаптацией в немецком гранде.

В нынешнем сезоне Сарагоса поучаствовал в 23 поединках во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.