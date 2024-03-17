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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» объявил об отставке Ковача официально

17 Марта 2024 • 13:24 Комментировать
Вердер
...
Вольфсбург
30.03 17:30

«Вольфсбург» на своём официально сайте объявил об отставке Нико Ковача с поста главного тренера команды.

Напомним, Ковач работал в немецком клубе с 2022 года, ранее он возглавлял «Монако», «Баварию», «Айнтрахт» и сборную Хорватии.

После 26 туров Бундеслиги «Вольфсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отметим, что «волки» не могут одержать победу в чемпионате Германии на протяжении 11 матчей подряд.

Свой ближайший матч бывшая команда Ковача проведёт 30 марта против бременского «Вердера». Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Нико Ковач

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ВЕРДЕР ВОЛЬФСБУРГ
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