«Бавария» готовит предложение Мусиале

Руководство мюнхенской «Баварии» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с нападающим команды Джамалом Мусиалой. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Немецкий гранд готовит для 21-летнего футболиста новый улучшенный контракт. Переговоры состоятся в ближайшие месяцы. Срок действующего трудового договора между Мусиалой и «Баварией» истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Джамал провел 21 встречу, забил десять голов и сделал пять ассистов. По итогам 26 туров Бундеслиги «Бавария» с 60 баллами занимает второе место в таблице.