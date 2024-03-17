Андрей Лунёв высказался о Вирце

Голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о своём бывшем одноклубнике по леверкузенскому «Байеру» Флориану Вирце.

Вратарь сборной России отметил, что у атакующего полузащитника другой уровень мышления, движения и техники.

«Он классный парень? Вообще. И в жизни, и на футбольном поле. Мне нравится», — заявил Лунёв в видео на ютуб-канале C&C Show.

Контракт 20-летнего футболиста с лидером Бундеслиги рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Вирц принял участие в 35 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и 17 результативными передачами партнёрам по команде.