Кейн ответил на вопрос о своём состоянии после удара о штангу

В субботнем матче Бундеслиги против «Дармштадта» Гарри Кейн забил гол и установил рекорд. Позже при попытке оформить дубль нападающий ударился о штангу и был заменён. После игры в микст-зоне журналисты поинтересовались у Кейна состоянием его здоровья.

«Немного больно», - ответил Кейн.

Впереди пауза на матчи национальных сборных. Английские фанаты надеются, что Гарри Кейн сможет сыграть за сборную в марте.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Дармштадт» на выезде со счётом 5:2. Мюнхенцы сократили отставание от лидирующего «Байера» до семи очков, но леверкузенцы свою игру проведут в воскресенье – против «Фрайбурга» на выезде.

Кейн столкнулся со штангой и травмировался