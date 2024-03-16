Объявление об отставке Тухеля дало эффект – результаты «Баварии»

В субботу «Бавария» порадовала своих фанатов гостевой победой над «Дармштадтом» со счётом 5:2. Таким образом, мюнхенцы сократили отставание от «Байера» до семи очков, хотя леверкузенцы свой матч тура ещё не провели.

21 февраля после трёх подряд поражений во всех турнирах «Бавария» объявила о том, что по завершению сезона Томас Тухель покинет тренерский мостик. После этого команда провела пять матчей, в которых отпраздновала четыре победы и один раз сыграла вничью. Результаты на этом отрезке приводим ниже:

«Бавария» - «РБ Лейпциг» 2:1;

«Фрайбург» - «Бавария» 2:2;

«Бавария» - «Лацио» 3:0;

«Бавария» - «Майнц» 8:1;

«Дармштадт» - «Бавария» 2:5.