Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Объявление об отставке Тухеля дало эффект – результаты «Баварии»

16 Марта 2024 • 19:38 Комментировать (1)

В субботу «Бавария» порадовала своих фанатов гостевой победой над «Дармштадтом» со счётом 5:2. Таким образом, мюнхенцы сократили отставание от «Байера» до семи очков, хотя леверкузенцы свой матч тура ещё не провели.

21 февраля после трёх подряд поражений во всех турнирах «Бавария» объявила о том, что по завершению сезона Томас Тухель покинет тренерский мостик. После этого команда провела пять матчей, в которых отпраздновала четыре победы и один раз сыграла вничью. Результаты на этом отрезке приводим ниже:

«Бавария» - «РБ Лейпциг» 2:1;

«Фрайбург» - «Бавария» 2:2;

«Бавария» - «Лацио» 3:0;

«Бавария» - «Майнц» 8:1;

«Дармштадт» - «Бавария» 2:5.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
16 Марта 2024 в 19:50
ну так и Хави вон из Барсы хочет уходит и команда на радостях заиграла )))
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Бавария Бавария
2
5
11.00 7.00 1.20
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Вердер Вердер
2
1
1.97 3.50 3.65
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Бохум Бохум
2
0
1.99 3.80 3.30
Видео
Окончен
Хайденхайм Хайденхайм
Боруссия М Боруссия М
1
1
2.07 4.00 2.95
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург Аугсбург
1
3
1.81 4.00 3.75
Видео
16.03.24 в 20:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Штутгарт Штутгарт
2.70 3.95 2.24
Видео
17.03.24 в 17:30
Фрайбург Фрайбург
Байер Л Байер Л
4.60 4.40 1.61
Видео
17.03.24 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.59 4.50 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
19:38 · Германия. Бундеслига
Объявление об отставке Тухеля дало эффект – результаты «Баварии» 1
19:32 · Германия. Бундеслига
«Майнц» уверенно переиграл конкурентов из «Бохума»
19:30 · Германия. Бундеслига
Быстрые голы в начале второго тайма позволили «Униону» обыграть «Вердер»
19:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 5 мячей в ворота главного аутсайдера
19:26 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» с гладбахской «Боруссией» забили по голу
19:25 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» в большинстве одолел «Вольфсбург»
19:23 · Германия. Бундеслига
Кейн столкнулся со штангой и травмировался
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на звёздного игрока с ценником более 100 млн евро
18:36 · Германия. Бундеслига
Кейн установил рекорд Бундеслиги
17:00 · Германия. Бундеслига
«Дармштадт» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:5
16:24 · Германия. Бундеслига
Кейн и Сане – в основе «Баварии» на матч Бундеслиги
14:27 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ: «Раньше никогда не сидел на скамейке так часто»
13:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов купить соотечественника Салаха за 50 млн евро
12:43 · Англия. Премьер-лига
Фройнд – о матчах с «Арсеналом»: «Жеребьёвка сложная, но игры будут привлекательными»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Эберль: «Бавария» хочет выйти в полуфинал, хотя «Арсенал» – один из лучших клубов в Европе»
Все новости
Рекомендуем