«Майнц» уверенно переиграл конкурентов из «Бохума»

«Майнц» и «Бохум» в 26-м туре вели борьбу за важные очки в борьбе за выживание. Первый тайм прошел без реальных моментов, лишь в его конце хозяева заработали пенальти после подножки со стороны защитника. Джонатан Буркардт пробил не без шансов для вратаря, но открыл счет. Патрик Остерхаге получи предупреждение за падение в штрафной, спорное решение арбитра. Такума Асано запорол свой момент - промах. Аналогично и Буркардт, но здесь мяч пролетел рядом с каркасом. Чхэ-Сон Ли вскоре вывел Буркардта на пустой угол ворот - дубль и 2:0.

Хозяева ушли из зоны вылета (16-е), соперник расположился на одну строчку выше.