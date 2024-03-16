«Майнц» уверенно переиграл конкурентов из «Бохума»

«Майнц» и «Бохум» в 26-м туре вели борьбу за важные очки в борьбе за выживание. Первый тайм прошел без реальных моментов, лишь в его конце хозяева заработали пенальти после подножки со стороны защитника. Джонатан Буркардт пробил не без шансов для вратаря, но открыл счет. Патрик Остерхаге получи предупреждение за падение в штрафной, спорное решение арбитра. Такума Асано запорол свой момент - промах. Аналогично и Буркардт, но здесь мяч пролетел рядом с каркасом. Чхэ-Сон Ли вскоре вывел Буркардта на пустой угол ворот - дубль и 2:0.
Хозяева ушли из зоны вылета (16-е), соперник расположился на одну строчку выше.
Протокол игры
|(1:0) Буркардт Джонатан45'
|(2:0) Буркардт Джонатан71'
Центнер Робин•Кор Доминик 1'61' (Гилавоги Жошуа (61') •Ван дер Берг Сепп• 84'Ханше-Ольсен Андреас61' (Видмер Сильван (61') •Каси Антони•Мвене Филлипп•Баррейро Леандро•Амири Надим• 88'Буркардт Джонатан73' (Онисиво Карим (73') •Чхэ-Сон Ли II90' (Краусс Том (90') •Ажорк Людовик 8'73' (Нганкам Жессик (73')
Риман Мануэль•Машович Эрхан74' (Пасслак Феликс (74') •Ордец Иван•Шлоттербек Кевен• 87'Бернардо Фернандес• 33'Лосилья Антони•Патрик Остерхаге 47'75' (Виттек Максимилиан (75') •Дашнер Лукас74' (Пасьенса Гонсало (74') •Штёгер Кевин•Асано Такума•Брошински Мориц46' (Хофманн Филипп (46')
16 марта. Стадион "МЕВА Арена".
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