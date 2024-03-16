Быстрые голы в начале второго тайма позволили «Униону» обыграть «Вердер»

Середняки Бундеслиги «Унион» и «Вердер» сражались в матче 26-го тура. В первом тайме шли карточки, в начале второго - голы. Берлинцы после перерыва в течение двух минут обеспечили себе комфортный задел после голевых ударов Йорбе Вертессена и Брендена Ааронсона. На 63-й минуте после подачи с углового результативно сыграл Митчелл Вайзер, забивший головой в упор. В ответ Люка Тусар был близок к успеху, но голкипер выручил.
Берлинцы делят 12-е место, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Вертессен Йорбе50'
|(2:0) Ааронсон Бренден52'
|63'Вайзер Митчелл (2:1)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин• 26'Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Тусар Люка 30'85' (Руссийон Жером (85') •Ааронсон Бренден78' (Лайдуни Аисса (78') •Хедира Рани•Госенс Робин 27'85' (Крал Алекс (85') •Кауфманн Миккель68' (Фолланд Кевин (68') •Вертессен Йорбе68' (Холлербах Бенедикт (68')
Запасные: Бедья Крис•Юранович Йосип•Шволов Александер•Кнохе Робин
Цеттерер Михаэль•Малатини Хулиан86' (Кейта Наби (86') • 90'Велькович Милош•Юнг Антони•Вайзер Митчелл• 38'Линен Сенне 32'64' (Агу Феликс (64') •Стаге Йенс 72'76' (Ковнацки Давид (76') •Деман Оливье64' (Биттенкорт Леонардо (64') •Нжинма Джастин76' (Альверо Скелли (76') •Вольтемаде Ник•Дукш Марвин 41'
16 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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