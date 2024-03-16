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Чемпионат Германии. Бундеслига

Быстрые голы в начале второго тайма позволили «Униону» обыграть «Вердер»

16 Марта 2024 • 19:30 Комментировать
Унион Берлин
2:1
Вердер
окончен

Середняки Бундеслиги «Унион» и «Вердер» сражались в матче 26-го тура. В первом тайме шли карточки, в начале второго - голы. Берлинцы после перерыва в течение двух минут обеспечили себе комфортный задел после голевых ударов Йорбе Вертессена и Брендена Ааронсона. На 63-й минуте после подачи с углового результативно сыграл Митчелл Вайзер, забивший головой в упор. В ответ Люка Тусар был близок к успеху, но голкипер выручил.

Берлинцы делят 12-е место, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Унион Берлин2:1Вердер
(1:0) Вертессен Йорбе50'  
(2:0) Ааронсон Бренден52'  
  63'Вайзер Митчелл (2:1)
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт Кевин  26'Лейте ДиогуТриммель КристоферТусар Люка  30' 85' (Руссийон Жером ( 85') Ааронсон Бренден 78' (Лайдуни Аисса ( 78') Хедира РаниГосенс Робин  27' 85' (Крал Алекс ( 85') Кауфманн Миккель 68' (Фолланд Кевин ( 68') Вертессен Йорбе 68' (Холлербах Бенедикт ( 68')
Запасные: Бедья КрисЮранович ЙосипШволов АлександерКнохе Робин
Цеттерер МихаэльМалатини Хулиан 86' (Кейта Наби ( 86'  90') Велькович МилошЮнг АнтониВайзер Митчелл  38'Линен Сенне  32' 64' (Агу Феликс ( 64') Стаге Йенс  72' 76' (Ковнацки Давид ( 76') Деман Оливье 64' (Биттенкорт Леонардо ( 64') Нжинма Джастин 76' (Альверо Скелли ( 76') Вольтемаде НикДукш Марвин  41'
Запасные: Гросс КристианПавленка ИржиРекер СимоХансен-Ороэн Исак
16 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Унион Берлин

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Ставка и прогноз на матч Унион — Вердер чемпионата Германии — 16 марта 2024
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