Быстрые голы в начале второго тайма позволили «Униону» обыграть «Вердер»

Середняки Бундеслиги «Унион» и «Вердер» сражались в матче 26-го тура. В первом тайме шли карточки, в начале второго - голы. Берлинцы после перерыва в течение двух минут обеспечили себе комфортный задел после голевых ударов Йорбе Вертессена и Брендена Ааронсона. На 63-й минуте после подачи с углового результативно сыграл Митчелл Вайзер, забивший головой в упор. В ответ Люка Тусар был близок к успеху, но голкипер выручил.

Берлинцы делят 12-е место, соперник - 10-й.