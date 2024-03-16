«Хайденхайм» с гладбахской «Боруссией» забили по голу

Нечасто побеждающие «Хайденхайм» и «Боруссия» Мёнхенгладбах пересеклись в 26-м туре чемпионата Германии. Гости быстро повели после комбинации Жордана Сибачо и Робина Хака. Соперник ответил прицельным ударом Эрена Динкчи на 66-й минуте. После подачи углового Тим Кляйндинст нанес удар в штангу. Хозяева остаются на 11-м месте, соперник проигрывает одно очко.
Протокол игры
|9'Хак Робин (0:1)
|(1:1) Динкчи Эрен66'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар 36'46' (Пирингер Марвин (46') •Майнка Патрик•Зирслебен Тим46' (Буш Марнон (46') •Фёренбах Йонас•Шёппнер Ян•Тоеркауф Норман•Динкчи Эрен88' (Пик Флориан (88') •Доведан Никола46' (Сесса Кевин (46') •Бесте Ян-Никлас•Кляйндинст Тим88' (Шиммер Штефан (88')
Запасные: Томалла Денис•Кюльветтер Кристиан•Айхер Витус
Николас Мориц•Лайнер Штефан76' (Нец Лука (76') •Эльведи Нико•Вебер Максимилиан• 64'Скалли Джозеф•Райтц Рокко83' (Коне Куадио (83') •Вайгль Юлиан• 18'Нойхаус Флориан71' (Нгуму Натан (71') •Онора Франк76' (Фридрих Марвин (76') •Сибачо Жордан71' (Итакура Ко (71') •Хак Робин
Запасные: Ранос Грант-Леон•Херрманн Патрик•Ольшовски Ян•Крамер Кристоф 22'
16 марта. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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