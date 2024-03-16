«Хайденхайм» с гладбахской «Боруссией» забили по голу

Нечасто побеждающие «Хайденхайм» и «Боруссия» Мёнхенгладбах пересеклись в 26-м туре чемпионата Германии. Гости быстро повели после комбинации Жордана Сибачо и Робина Хака. Соперник ответил прицельным ударом Эрена Динкчи на 66-й минуте. После подачи углового Тим Кляйндинст нанес удар в штангу. Хозяева остаются на 11-м месте, соперник проигрывает одно очко.