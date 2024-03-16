«Аугсбург» в большинстве одолел «Вольфсбург»

Набравший ход «Аугсбург» гостил у «Вольфсбурга» в 26-м туре чемпионата Германии. «Волки» выглядели никак не хуже соперника, даже проведя тайм вдесятером. Патрик Виммер на девятой минуте завершил скоростную атаку хозяев и открыл счет. На 45-й минуте он же был удален за фол последней надежды. А в компенсированное время гости отыгрались, Арне Майер забил с рикошетом - 1:1. На 61-й минуте Кристиян Якич атаковал, первый удар головой был блокирован, но удалось добить ногой - 1:2. На 79-й минуте он же снял все вопросы о победителе дальним ударом - 1:3. Михель Свен в отличной ситуации не попал в рамку.

«Аугсбург» в итоге поднялся на седьмое место, соперник - 14-й.