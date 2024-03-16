«Аугсбург» в большинстве одолел «Вольфсбург»

Набравший ход «Аугсбург» гостил у «Вольфсбурга» в 26-м туре чемпионата Германии. «Волки» выглядели никак не хуже соперника, даже проведя тайм вдесятером. Патрик Виммер на девятой минуте завершил скоростную атаку хозяев и открыл счет. На 45-й минуте он же был удален за фол последней надежды. А в компенсированное время гости отыгрались, Арне Майер забил с рикошетом - 1:1. На 61-й минуте Кристиян Якич атаковал, первый удар головой был блокирован, но удалось добить ногой - 1:2. На 79-й минуте он же снял все вопросы о победителе дальним ударом - 1:3. Михель Свен в отличной ситуации не попал в рамку.
«Аугсбург» в итоге поднялся на седьмое место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Виммер Патрик9'
|45'Майер Арне (1:1)
|61'Якич Кристиян (1:2)
|79'Якич Кристиян (1:3)
Перван Павао•Баку Ридле79' (Майер Ловро (79') •Лакруа Максанс•Зесигер Седрик•Меле Йоаким•Сванберг Маттиас 82'87' (Вранкс Астер (87') •Арнольд Максимилиан•Виммер Патрик• 45'Винд Йонас•Паредес Кевин86' (Рожерио да Силва (86') •Томаш Тьягу67' (Сарр Амин (67')
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Иаго Лопес•Йенсен Фредрик 64'65' (Биэл Пеп (65') • 70'Якич Кристиян•Майер Арне76' (Энгельс Арне (76') •Варгас Рубен76' (Педерсен Мадс (76') •Титц Филлип82' (Михель Свен (82') •Демирович Эрмедин 68'83' (Бельо Дион Дрене (83')
16 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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