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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» забил 5 мячей в выездном матче с «Кёльном»

16 Марта 2024 • 00:33 Комментировать
Кёльн
1:5
РБ Лейпциг
окончен

26-й тур чемпионата Германии открывали «Кёльн» и «РБ Лейпциг». В начале игры гости разыграли мяч до верного, и Хави Симонс поставил точку в атаке. Тут же корнер у других ворот, Эрик Мартель головой продлил полет мяча, а Саркис Адамян без помех замкнул дальнюю штангу. Лои Опенда получил мягкий пас в штрафную на свободное пространство и поразил ворота, но из положения вне игры. Дани Ольмо в штрафной с разворота попал в ближнюю штангу. 1:1 после первого тайма.

Беньямие Шешко стал автором голевой передачи, в падении сыграв под верный гол для Опенда. Вскоре Раум умчался в отрыв по флангу и навесил на Опенда, а тот головой метко пробил под перекладину. Амаду Айдара с подборе поразил дальний нижний угол - 1:4. Бенджамин Хенрихс прострелил на ближний угол вратарской, и Юссуф Поульсен стал автором пятого гола.

«Быки» снова идут на четвертом месте, «козлы» - третьи с конца.

Протокол игры  
Кёльн1:5РБ Лейпциг
  15'Симонс Хави (0:1)
(1:1) Адамян Саркис18'  
  63'Опенда Лои (1:2)
  67'Опенда Лои (1:3)
  70'Айдара Амаду (1:4)
  82'Поульсен Юссуф (1:5)
Швебе МарвинКарстенсен РасмусКилиан ЛукаШабо ЮлианПакарада ЛеартГусенбашич Денис 80' (Тиггес Штеффен ( 80') Мартель ЭрикАлиду Фариде  66' 73' (Зельке Дейви ( 73') Кайнц Флориан 73' (Доунс Дамион ( 73') Финкгрефе Макс  49' 88' (Шмиц Бенно ( 88') Адамян Саркис 80' (Кристенсен Якоб ( 80')
Запасные: Бакатуканда ЭлиасХайнц ДоминикДитц ФлорианПентке Филипп
Гулачи ПетерХенрихс Бенджамин 83' (Симакан Мохамед ( 83') Орбан ВиллиЛюкеба Кастелло 85' (Битшиабу Эль-Шадай ( 85') Раум ДавидОльмо ДаниАйдара Амаду  72' 83' (Кампль Кевин ( 83') Шлагер КсаверСимонс Хави  62'Шешко Беньямин 74' (Баумгартнер Кристоф ( 74') Опенда Лои 75' (Поульсен Юссуф ( 75')
Запасные: Зайвальд НиколасЛенц КристоферБласвих ЯнисЭлмас Эльиф
15 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кёльн

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