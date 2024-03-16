«РБ Лейпциг» забил 5 мячей в выездном матче с «Кёльном»

26-й тур чемпионата Германии открывали «Кёльн» и «РБ Лейпциг». В начале игры гости разыграли мяч до верного, и Хави Симонс поставил точку в атаке. Тут же корнер у других ворот, Эрик Мартель головой продлил полет мяча, а Саркис Адамян без помех замкнул дальнюю штангу. Лои Опенда получил мягкий пас в штрафную на свободное пространство и поразил ворота, но из положения вне игры. Дани Ольмо в штрафной с разворота попал в ближнюю штангу. 1:1 после первого тайма.
Беньямие Шешко стал автором голевой передачи, в падении сыграв под верный гол для Опенда. Вскоре Раум умчался в отрыв по флангу и навесил на Опенда, а тот головой метко пробил под перекладину. Амаду Айдара с подборе поразил дальний нижний угол - 1:4. Бенджамин Хенрихс прострелил на ближний угол вратарской, и Юссуф Поульсен стал автором пятого гола.
«Быки» снова идут на четвертом месте, «козлы» - третьи с конца.
|15'Симонс Хави (0:1)
|(1:1) Адамян Саркис18'
|63'Опенда Лои (1:2)
|67'Опенда Лои (1:3)
|70'Айдара Амаду (1:4)
|82'Поульсен Юссуф (1:5)
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