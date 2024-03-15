«Байер» продлил невероятную серию

«Байер» мог вылететь из Лиги Европы, но команда Хаби Алонсо смогла сотворить камбэк в игре против «Карабаха». Два поздних гола позволили «фармацевтам» победить дома со счётом 3:2 и пройти дальше.

Таким образом, продлилась невероятная серия «Байера». На дворе середина марта, а команда Алонсо до сих пор не проигрывала в этом сезоне. В 37 матчах во всех соревнованиях «фармацевты» одержали 32 победы при пяти ничьих.

Следующий матч «Байер» проведёт в воскресенье, 17 марта. В этот день команда Хави Алонсо проведёт гостевой матч Бундеслиги против «Фрайбурга».

Отметим, что в чемпионате Германии «Байер» уверенно лидирует, опережая вторую «Баварию» на 10 очков.