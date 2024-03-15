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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готова продать игроков ради подписания звезды «Барселоны»

15 Марта 2024 • 10:03 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не сбавляет интерес к защитнику сборной Уругвая и каталонской «Барселоны» Рональду Араухо. По сообщениям Mundo Deportivo, в немецком клубе считают, что «сине-гранатовые» будут готовы расстаться с игроком за 100 миллионов евро.

Источник отмечает, что Араухо является приоритетной целью мюнхенского гранда на трансферном рынке. «Бавария» даже готова пожертвовать некоторыми игроками ради подписания Рональда. Таким образом клуб планирует найти необходимые финансы для подписания защитника.

Рональд играет за «Барселону» с 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2026 году.

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