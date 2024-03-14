Пресс-служба немецкой Бундеслиги огласила имя игрока, который стал лучшим в лиге по итогу прошедшего февраля. Им в очередной раз стал Флориан Вирц, молодой талант атаки леверкузенского «Байера». Эта награда стала для Флориана уже третьей подобной за весь сезон.

Всего у Вирца, если брать его личную статистику – шесть забитых голов и 10 голевых передач. А его «Байер» опережает мюнхенскую «Баварию» аж на 10 очков в турнирной таблице Бундеслиги и мчится на первом месте к долгожданному чемпионскому титулу. 67 баллов у «фармацевтов» и лишь 57 у действующего многолетнего чемпиона Германии в лице «Баварии».