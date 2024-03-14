У Нагельсманна спросили о возможном переходе в «Боруссию»

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на слухи, которые связывают его с дортмундской «Боруссией».

«В плане переговоров нет ничего конкретного, всё открыто. Сейчас я сосредоточен на Евро. «Боруссия»? Этот вопрос лучше задавать клубу, а не мне», - сказал Нагельсманн журналистам.

Также Нагельсманн сказал, что он может подписать контракт с новым клубом ещё до чемпионата Европы.

Как известно, действующее трудовое соглашение Юлиана Нагельсманна с Немецким футбольным союзом рассчитано до завершения чемпионата Европы – 2024.

Отметим, что соперниками сборной Германии на групповой стадии Евро будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.