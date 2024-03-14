Нагельсманн высказался о своём будущем

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о том, где окажется в обозримом будущем. Напомним, немецкого специалиста ранее связывали с возвращением в «Баварию». Также Юлиан был связан с дортмундской «Боруссией» и каталонской «Барселоной».

«Если до начала чемпионата Европы я получу контракт, который меня полностью устроит, вероятность того, что я его подпишу – очень высока», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, действующий контракт Юлиана со сборной Германии истекает по окончании чемпионата Европы. Прошлым летом Нагельсманн рассматривался на пост главного тренера «Челси» и «Тоттенхэма», но лондонские клубы отказались от кандидатуры немца.