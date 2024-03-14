Джан: «В ¼ финала будут только большие клубы»

«Мы прекрасно провели первые 30 минут матча. Но затем команда сдала обороты и демонстрировала осторожный футбол. Нам не всегда удавалось оказывать давление на соперника в атаке. Теперь же мы ждем ¼ финала. Там будут только большие клубы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.