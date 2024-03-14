Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Джан: «В ¼ финала будут только большие клубы»

14 Марта 2024 • 08:49 Комментировать

Игрок дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о победе над нидерландским ПСВ (2:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы прекрасно провели первые 30 минут матча. Но затем команда сдала обороты и демонстрировала осторожный футбол. Нам не всегда удавалось оказывать давление на соперника в атаке. Теперь же мы ждем ¼ финала. Там будут только большие клубы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Дортмундский коллектив прошел ПСВ по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал. Следующий соперник «Боруссии» станет известен на жеребьевке 15 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эмре Джан
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
08:49 · Германия. Бундеслига
Джан: «В ¼ финала будут только большие клубы»
01:40 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую зарплату «Бавария» предложила Дэвису слухи
13 Марта
23:16 · Германия. Бундеслига
Санчо забил за «Боруссию» во втором матче подряд
21:22 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» поспорит с грандами АПЛ за игрока «Айнтрахта» слухи
16:48 · Германия. Бундеслига
Араухо всё ещё интересен «Баварии», несмотря на уход Тухеля
16:40 · Германия. Бундеслига
Раскрыта реакция Кейна на скорый уход Тухеля из «Баварии»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Матсен: «Я хотел остаться в «Челси», но тренер не мог гарантировать мне игровое время»
12:05 · Германия. Бундеслига
Гюндоган оценил свои шансы остаться капитаном сборной Германии после возвращения Нойера
10:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла игрока на замену Сане
09:46 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» выбрали лучшего игрока - это не Кейн
02:07 · Германия. Кубок
​В полуфинале Кубка Германии лишь один клуб из Бундеслиги - такого ранее ещё не было
00:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может подписать звезду «Байера» до старта Евро-2024
12 Марта
22:20 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» оценил вероятность продления контракта с Дэвисом
22:10 · Германия. Бундеслига
Названа приоритетная трансферная цель «Баварии» в случае прихода Хаби Алонсо 1 слухи
16:37 · Германия. Бундеслига
​Забитцер дисквалифицирован – он не сыграет с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем