Джан: «В ¼ финала будут только большие клубы»

Игрок дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о победе над нидерландским ПСВ (2:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы прекрасно провели первые 30 минут матча. Но затем команда сдала обороты и демонстрировала осторожный футбол. Нам не всегда удавалось оказывать давление на соперника в атаке. Теперь же мы ждем ¼ финала. Там будут только большие клубы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Дортмундский коллектив прошел ПСВ по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал. Следующий соперник «Боруссии» станет известен на жеребьевке 15 марта.
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