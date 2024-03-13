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Санчо забил за «Боруссию» во втором матче подряд

13 Марта 2024 • 23:16 Комментировать
Боруссия Д
1:0
ПСВ
1 2.12 X 3.90 2 3.25
1-й тайм

Джедон Санчо отличился в составе дортмундской «Боруссии» во втором матче подряд. Прямо сейчас дортмундцы принимают в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ из Эйндховена, Санчо оформил быстрый гол в составе «шмелей» и вывел свой клуб вперёд – 1:0.

Гол стал для Санчо вторым подряд, ранее 9 марта в Бундеслиге он поразил ворота «Вердера» (2:1). Также это второй гол для Санчо после возвращения в дортмундский клуб.

Следить за текстовой трансляцией поединка «Боруссии» и ПСВ можно на нашем портале. Напомним, что первый матч завершился ничьей (1:1). Из «Манчестер Юнайтед» в Дортмунд Санчо вернулся в минувшем январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джедон Санчо

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БОРУССИЯ Д ПСВ
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