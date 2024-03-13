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«Боруссия» поспорит с грандами АПЛ за игрока «Айнтрахта» слухи

13 Марта 2024 • 21:22 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
17.03 19:30

Центральный защитник «Айнтрахта» Виллиан Пачо может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, в настоящий момент немецкий коллектив просто следит за ситуацией игрока в клубе. При этом отмечается, что на Пачо претендует несколько топ-клубов АПЛ и команды итальянской Серии А.

В нынешнем сезоне 22-летний эквадорец принял участие в 35 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт Пачо с «Айнтрахтом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

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