Центральный защитник «Айнтрахта» Виллиан Пачо может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, в настоящий момент немецкий коллектив просто следит за ситуацией игрока в клубе. При этом отмечается, что на Пачо претендует несколько топ-клубов АПЛ и команды итальянской Серии А.

В нынешнем сезоне 22-летний эквадорец принял участие в 35 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт Пачо с «Айнтрахтом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.