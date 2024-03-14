Малком помогает «Аль-Хилялю» идти на вечный рекорд, позади «Бавария»

«Аль-Хиляль» установил рекорд Книги Гиннесса – 28 побед подряд. Этот результат был достигнут в матче 1/4 финала против соотечественников из «Аль-Иттихада». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самые длинные победные серии в футболе.

Неймар и Малком идут на вечный рекорд

В конце сентября 2023 года «Аль-Хиляль» одолел «Аль-Шабаб» и положил начало своей 28-матчевой победной серии. Коллектив Малкома, Неймара, Милинковича-Савича не знает себе равных. Общая разница мячей в течение победной серии за полгода насчитывает 81:8. Самая крупная победа – 9:0 над скромным «Аль-Хаземом». Лидер по количеству голов и передач Малком – 24 очка (14 голов и 10 ассистов). Есть вероятность, что победная серия продолжится, а учитывая, что уже через месяц в строй должен вернуться Неймар, может быть, вообще будет установлен рекорд на все времена.

До саудовского клуба рекордом владели представители Уэльса «Нью-Сейнтс». 27 побед в сезоне-2016/2017 принесли скромному (стоимость всего состава – всего 2,45 млн евро) клубу 10-й трофей национального чемпионата. Отметим, что сегодня у «Нью-Сейнтса» насчитывается 16 побед в чемпионате Уэльса.

В лидерах среди европейских клубов «Аякс» и «Бавария»

Больше 20 побед подряд одерживали мадридский «Реал» (22) и английский «Манчестер Сити» (21). Мюнхенская «Бавария» в сезоне-2019/2020 заметно преобразилась после увольнения Нико Ковача и выдала серию из 23 побед, которая включила в себя знаменитые 8:2 над «Барселоной» и «викторию» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Остановил победную серию мюнхенцев только «Хоффенхайм», который переиграл их в рамках Бундеслиги со счётом 4:1.

«Аякс» дважды подходил к рекорду и каждый раз обновлял его. Случилось это в сезоне-1955 и сезоне-1971/1972. Но каждый раз коллектив из Нидерландов пресыщался своим успехом. Среди лучших результатов значится и успех бразильского клуба «Коритиба», который долгое время имел самую длинную победную серию (24 матча).

Рекордные победные серии

Клуб Серия побед Сезон «Аль-Хиляль» 28 2023/2024 «Нью-Сейнтс» (Уэльс) 27 2016/2017 «Аякс» 26 1971/1972 «Коритиба» 24 2011 «Бавария» 23 2019/2020

Константин Лицин