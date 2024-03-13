Раскрыта реакция Кейна на скорый уход Тухеля из «Баварии»

Недавно «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет должность главного тренера по завершению сезона. Как сообщает Kicker, звёздный нападающий мюнхенской команды Гарри Кейн не обрадовался этой новости.

Отмечается, что Тухель сыграл важную роль в том, что Кейн согласился перейти в «Баварию» прошлым летом. Английский бомбардир предпочёл бы и дальше работать с немцем. В то же время Гарри признаёт, что смены тренера являются нормальным делом для футбольного мира.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующего «Байера» команда Тухеля отстаёт на 10 очков.

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