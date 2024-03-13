«Бавария» нашла игрока на замену Сане

Полузащитник «Штутгарта» Крис Фюрих может перейти в немецкий гранд. По сообщениям инсайдера Кристиана Фалька, в подписании хавбека заинтересована мюнхенская «Бавария».

Чемпион Германии хочет подписать вингера в летнее трансферное окно. Мюнхенцы рассматривают Криса в качестве замены Лерою Сане, который может не продлить соглашение с клубом. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Фюрих сыграл 29 поединков за «швабов», записав на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2028 году.