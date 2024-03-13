В «Баварии» выбрали лучшего игрока - это не Кейн

В мюнхенской «Баварии» выбрали лучшего футболиста по итогам февраля. Индивидуальную награду получил полузащитник команды Александр Павлович, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом месяце хавбек принял участие в трех поединках немецкой Бундслиги, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Стоит отметить, что до этого три месяца подряд награду получал нападающий Гарри Кейн.

В общей сложности 19-летний футболист провел за «Баварию» 17 матчей в нынешнем сезоне. На его счету два забитых мяча и две голевые передачи. Трансферная стоимость Александра оценивается в два миллиона евро.