​Забитцер дисквалифицирован – он не сыграет с «Баварией»

На выходных «Боруссия» обыграла на выезде «Вердер» (2:1), несмотря на удаление полузащитника Марселя Забитцера. Пресс-служба дортмундского клуба сообщает о том, что Забитцер был дисквалифицирован на два матча.

Таким образом, Забитцер пропустит матчи «Боруссии» против «Айнтрахта» (17 марта) и «Баварии» (30 марта).

Марсель Забитцер перебрался в «Боруссию» прошлым летом. В 29 матчах текущего сезона австриец записал на свой счёт три гола и шесть голевых передач.

Отметим, что «Боруссия» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.