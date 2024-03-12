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​Забитцер дисквалифицирован – он не сыграет с «Баварией»

12 Марта 2024 • 16:37 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
17.03 19:30

На выходных «Боруссия» обыграла на выезде «Вердер» (2:1), несмотря на удаление полузащитника Марселя Забитцера. Пресс-служба дортмундского клуба сообщает о том, что Забитцер был дисквалифицирован на два матча.

Таким образом, Забитцер пропустит матчи «Боруссии» против «Айнтрахта» (17 марта) и «Баварии» (30 марта).

Марсель Забитцер перебрался в «Боруссию» прошлым летом. В 29 матчах текущего сезона австриец записал на свой счёт три гола и шесть голевых передач.

Отметим, что «Боруссия» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марсель Забитцер

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БОРУССИЯ Д АЙНТРАХТ ФР
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